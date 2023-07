Giussano, un ciclista recuperato dopo una caduta nella zona boschiva al confine con Verano

Brutta avventura nel pomeriggio di sabato 8 luglio per un ragazzo di 17 anni, che è ruzzolato pesantemente al suolo nella zona boschiva tra Giussano e Verano Brianza, mentre si muoveva in sella alla sua bicicletta insieme ad un amico, suo coetaneo. A dare l’allarme è stato proprio quest’ultimo, attorno alle 17.20. Sul posto sono quindi convogliati un’ambulanza della Croce Bianca di Giussano, due autopompe dei vigili del fuoco da Carate Brianza e Seregno, la squadra Saf (speleo-alpino-fluviale) da Monza ed i carabinieri della stazione di Besana in Brianza, per i rilievi del caso.

Caduta: decisivo in negativo un salto riuscito male

Il pickup della squadra Saf sul posto

Il giovane, da quel che è stato possibile apprendere, è caduto dopo un salto riuscito male con la sua bicicletta. Stante anche la velocità ridotta con la quale stava procedendo, le sue condizioni non hanno mai fatto temere il peggio. I soccorsi sono stati complicati dalle caratteristiche della zona in cui si è verificato il sinistro, un impervio che ha richiesto l’utilizzo di tecniche particolari per raggiungere il ferito e poi trasportarlo all’ospedale di Desio.

Caduta: illeso il coetaneo che era con il ferito

La scena dei soccorsi

Dopo circa due ore di lavoro, il diciassettenne è stato affidato dagli uomini della squadra Saf al personale della Croce Bianca di Giussano, che lo ha infinte trasferito al nosocomio “Pio XI” di Desio in codice giallo, per traumi da approfondire. Illeso il ragazzo che era con lui.