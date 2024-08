Giussano, scontro tra un’auto e un quad: interviene l’elisoccorso in codice rosso, grave un 49enne

Grave incidente stradale nella mattinata di sabato 31 agosto in via Piave, a Giussano, con l’intervento dell’elisoccorso in codice rosso. Secondo una prima ricostruzione si sarebbero scontrati una vettura e un quadriciclo con una coppia a bordo, che si è ribaltato.

Ad avere la peggio, gravemente ferito, sarebbe stato proprio il conducente del quad, un 49enne giussanese, caricato sull’eliambulanza diretta all’ospedale Niguarda di Milano dove sarebbe giunto in prognosi riservata. La passeggera avrebbe invece riportato una lesione a un arto inferiore.

La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i soccorsi ad opera di personale paramedico giunto con una ambulanza da Giussano e l’elisoccorso da Como. Sul posto la polizia locale per i rilievi.