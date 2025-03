Fortunatamente la donna al volante è riuscita a uscire autonomamente dall’auto ribaltata e non ha avuto bisogno delle cure del 118, nonostante il grande spavento. È stato spettacolare l’incidente che nel primo pomeriggio di martedì 18 marzo ha coinvolto una Panda a Birone di Giussano, davanti alle scuole di via San Filippo Neri. Intorno alle 14 una donna ha perso il controllo ed è finita contro una Lancia Y in sosta, che ha fatto da perno facendo finire la Fiat a ruote all’aria.

È intervenuta la polizia locale di Giussano con due pattuglie: per rilevare l’incidente ha chiuso la strada con disagi abbastanza pesanti al traffico verso il centro di Giussano. L’intervento è durato circa un’ora e mezza, le operazioni di recupero dell’auto sono state seguite da numerosi curiosi in strada e affacciati alle finestre.