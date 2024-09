Giussano, non ce l’ha fatta l’uomo coinvolto in un incidente in sella a un quad

Non ce l’ha fatta il quarantanovenne coinvolto sabato 31 agosto a Giussano, lungo la strada che conduce ad Arosio, in un gravissimo incidente stradale, mentre viaggiava su un quad insieme alla sua compagna di 47 anni. L’uomo, che dopo lo scontro con un’utilitaria, condotta da una donna con casa ad Inverigo, era stato ricoverato in condizioni molto serie all’ospedale Niguarda di Milano, è infatti spirato nella giornata di martedì 3 settembre.

Incidente: tanti i messaggi di cordoglio su Facebook

La notizia è diventata di dominio pubblico grazie ai tanti messaggi che gli amici hanno scritto nelle ultime ore sulla pagina di Facebook del professionista, un dentista molto stimato, che ne hanno sottolineato la bontà d’animo e le capacità lavorative.

Incidente: la dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine

La dinamica dell’episodio è al vaglio dei carabinieri, che sono intervenuti sul posto insieme alla polizia locale, ad un’automedica ed a due ambulanze. L’uomo era poi stato trasportato con l’elisoccorso al nosocomio milanese.