Giussano: incidente in un cantiere edile a Paina, ferito un operaio 29enne

Un operaio di 29 anni è rimasto ferito nel pomeriggio di giovedì 6 giugno a Giussano, in un cantiere edile di via Giusti, nella frazione di Paina.

Giussano, incidente in un cantiere edile: ferito un operaio, portato all’ospedale di Carate

Secondo una prima ricostruzione della polizia locale l’uomo sarebbe stato coinvolto in un guasto a un macchinario di pompaggio montato su un mezzo pesante e in quel momento utilizzato per una lavorazione. Soccorso sul posto in codice giallo è stato portato all’ospedale di Carate Brianza. Presenti anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il macchinario. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i soccorsi.