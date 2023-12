Giussano, inaugurata la nuova piazza del rione San Gian a Robbiano

È stata inaugurata ufficialmente mercoledì 27 dicembre la nuova piazza del rione San Gian a Robbiano, oggetto di un’importante opera di riqualificazione, dal costo di circa 300mila euro, che ha cambiato il volto del comparto storico della frazione. Dopo la santa Messa delle 20.30 celebrata nella chiesa di San Giovanni in Baraggia, il parroco don Emanuele Salvioni ha benedetto il nuovo luogo di incontro e di relazione, prima del taglio del nastro da parte del sindaco Marco Citterio e dell’assessore ai lavori pubblici Giacomo Crippa. Una serata di festa che ha attirato la partecipazione entusiasta di tantissimi giussanesi. «Siamo al termine di un lavoro lungo che è partito nel 2018 per quanto riguarda la prima fase amministrativa e progettuale, e che arriva oggi a compimento. Sono passati ben 5 anni, il lavoro è uscito bene. Come sempre tutto è migliorabile, ma questa è un’opera che prima non c’era e che oggi c’è e valorizza San Giovanni in Baraggia. Restituiamo alla città uno spazio di relazione che valorizza la storicità del rione», ha riferito il primo cittadino Marco Citterio.

San Gian: la felicità dell’amministrazione comunale

Da sinistra, Giacomo Crippa, Marco Citterio e don Emanuele Salvioni

«Qualche giorno fa ero qui con qualche residente a sistemare i lumini. Questa è un’esperienza di cui sono io sono molto grato, perché vedere la comunità che si prende cura della cosa pubblica, che accudisce casa sua, penso che per tutte le amministrazioni sia la risposta più grande. Ringrazio la comunità del San Gian, che è davvero una grande comunità», ha aggiunto l’assessore Giacomo Crippa. Al termine del momento di saluto istituzionale, il parroco don Emanuele Salvioni ha letto una preghiera di benedizione della piazza, che ha emozionato i presenti. Il momento di festa ha visto anche la partecipazione dei volontari da sempre impegnati per la comunità di Robbiano che al termine dell’inaugurazione hanno offerto panettone, the caldo e vin brulé.

San Gian: valorizzato lo spazio davanti alla chiesetta

L’interno della chiesetta di San Giovanni in Baraggia, durante la santa Messa

Le opere che hanno riqualificato lo spazio antistante la storica chiesetta di San Giovanni in Baraggia sono state ultimate proprio nei giorni precedenti all’inaugurazione. Un intervento che è stato avviato nella primavera del 2022, con l’apertura del cantiere, e che ha avuto tempi ben più lunghi rispetto alla stima iniziale di un anno, a causa di uno stop temporaneo, conseguente ad ulteriori indagini richieste dalla soprintendenza. I lavori hanno previsto il totale rinnovamento dell’area antistante la chiesa di San Giovanni in Baraggia con la realizzazione di un sagrato che si sviluppa perpendicolarmente alla facciata dell’edificio religioso.