Giussano: il volontariato piange Romano Provenzi, per 15 anni con la Croce Bianca

Lunedì a Paina l’ultimo saluto del mondo del volontariato di Giussano a Romano Provenzi, scomparso nel fine settimana a 82 anni. Tappezziere di professione e socio della Croce Bianca dal 2007, era stato attivo come accompagnatore per i servizi di trasporto sanitario semplice.

Giussano: il volontariato piange Romano Provenzi, il suo intercalare

Giussano Romano Provenzi

Aveva svolto gli ultimi turni a settembre del 2022, prima che la stanchezza e la malattia prendessero il sopravvento, ma non ha mai perso la qualifica di socio capitando ancora in sede per salutare i volontari in turno.

Caratteristico l’intercalare “che Dio te benedisà” (Che Dio ti benedica, in dialetto) utilizzato come saluto e augurio e che era diventato negli anni anche una sorta di soprannome. I funerali si sono celebrati nella chiesa di Paina.