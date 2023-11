Giussano: ecco Villaggio di Natale e pista di pattinaggio su ghiaccio al coperto

Giussano si veste a festa per accogliere il Natale 2023 con un’esplosione di eventi, colori, musica e divertimento. A partire da sabato 18 novembre, piazza Oriana Fallaci sarà il cuore pulsante delle ormai prossime festività natalizie. All’interno del contesto del Parco urbano aprirà infatti le porte il Villaggio di Natale, un luogo magico con attrazioni, scenografie suggestive, musica, colori e una grande novità: una pista di pattinaggio sul ghiaccio al coperto, all’interno di una tensostruttura protetta che permetterà il divertimento in qualunque condizione meteorologica.

Giussano: pista di pattinaggio al coperto, inaugurazione ufficiale domenica 19 novembre alle 16.30

La Giunta Citterio ha infatti dato il via libera alla pista, integrando così questa nuova attrazione nel vivace programma natalizio che sarà ospitato nel centro storico di Giussano, grazie ai tanti eventi a cui sta lavorando Pro Loco Giussano in coordinamento con l’amministrazione comunale.

Alla pista, che verrà ufficialmente inaugurata domenica 19 novembre alle 16.30 e resterà aperta fino alla metà di gennaio 2024, si affiancheranno una giostra per bambini e un chiosco per frittelle, zucchero filato e cioccolata.

Giussano: il sindaco Citterio e l’assessore Ceppi

«Si avvicina l’apertura del Villaggio di Natale di Giussano, un’iniziativa fortemente voluta dall’Amministrazione comunale di Giussano per creare un’atmosfera natalizia e partecipata nel nostro territorio. L’edizione 2023 sarà caratterizzata da una grande novità: la pista di pattinaggio sul ghiaccio sarà coperta e protetta da una tensostruttura, garantendo così piena funzionalità per l’intero periodo. La struttura ha un’area pattinabile di 31 per 12 metri, e ed adatta ad ogni tipologia di età e di esperienza; sul posto sarà possibile noleggiare i pattini – hanno riferito il sindaco Marco Citterio e l’assessora al Commercio Paola Ceppi – L’inaugurazione della pista avverrà con qualche giorno di anticipo rispetto all’accensione delle luminarie: luci avvolgenti che contribuiranno a diffondere la magia del Natale sul territorio».

Giussano: domenica 26 novembre l’accensione delle luminarie, in piazza Roma una grande sfera illuminata

L’accensione ufficiale delle luminarie è prevista per domenica 26 novembre, con una grande novità in Piazza Roma: una sfera illuminata di 5 metri di diametro in cui sarà possibile entrare per immergersi fra luci colorate e regalarsi una foto da condividere sui social network. Verrà inoltre posizionato un albero illuminato in zona Laghetto (in Via Viganò) e nelle zone centrali delle città saranno installate le tradizionali arcate a forma di stella.

A partire da dicembre, prenderà il via anche il ricco calendario di proposte natalizie organizzato dalla Pro loco, con iniziative pensate soprattutto per i più piccoli.