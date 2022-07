Giussano: molesti in piscina e in piazza, dieci ragazzi identificati e ammoniti

Dieci ragazzi tra i 16 e i 18 anni sono stati identificati in piscina a Giussano: l’intervento delle forze dell’ordine era stato richiesto dal gestore per il continuo disturbo agli altri bagnanti e comportamenti aggressivi potenzialmente pericolosi.

Polizia locale e carabinieri hanno identificato quindi i ragazzi, tutti residenti in città o nei comuni limitrofi. Gli stessi sono stati poi identificati e quindi ammoniti nella zona di piazza Roma e piazza San Giacomo. In corso anche ulteriori approfondimenti per identificare i responsabili di alcuni graffiti e tag che, nei giorni scorsi, hanno imbrattato alcune delle vetrine del centro storico e dell’arredo urbano.

Giussano: immagini della videosorveglianza e servizi in borghese

Sono state visionate anche le immagini della videosorveglianza mentre le forze dell’ordine hanno già predisposto servizi in borghese nelle aree più sensibili che vanno ad affiancarsi a specifici pattugliamenti negli orari serali.

Se le azioni dovessero ripetersi, la polizia locale di Giussano potrebbe fare ricorso al Daspo urbano previsto nel Regolamento di Polizia Urbana approvato a fine 2021: una sanzione amministrativa cui si affianca un ordine di allontanamento di 48 ore da determinate aree del territorio.

Giussano, il sindaco: «Primi episodi di una certa gravità in centro storico, campanelli di allarme a cui rispondiamo subito»

“Sono i primi episodi di una certa gravità che interessano così da vicino il nostro Centro storico, ma sono campanelli d’allarme a cui vogliamo rispondere con immediata fermezza – commenta il sindaco Marco Citterio – Ringrazio la Polizia Locale e l’Arma dei Carabinieri che sono prontamente intervenute presso il centro natatorio e che, oltre all’identificazione dei responsabili, hanno pianificato una collaborazione reciproca per monitorare questa aree, meta di refrigerio estivo per centinaia di persone. La stessa attenzione sarà posta sul nostro Centro storico, dove vogliamo che residenti, esercenti e clienti possano sentirsi al sicuro e non debbano convivere con schiamazzi o, peggio, con imbrattamenti e vandalismi. L’attenzione delle istituzioni resta alta allo scopo di far vivere un’estate tranquilla a tutta la cittadinanza”.