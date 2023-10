Giussano: brucia un’auto a Gpl, intervengono i pompieri

Va in fiamme un’auto alimentata a Gpl a Giussano e arrivano i vigili del fuoco per domare il rogo. L’episodio si è verificato sabato mattina 28 ottobre verso le 9.15 in via Ponchielli.

Giussano: brucia un’auto a Gpl e l’auto pompa da Seregno

Contattato il 115 è giunta sul posto rapidamente l’auto pompa serbatoio del distaccamento di Seregno che nel giro di un’ora è riuscita a spegnere le fiamme. Fortunatamente non sono stati rilevati feriti durante l’incendio, sulle cause stanno facendo degli approfondimenti gli stessi pompieri.