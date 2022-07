Giussano: annaffiatoi col gettone al cimitero

Meno furti e soprattutto più ordine, maggior controllo e nuovi servizi per i cittadini. Più obiettivi ottenuti in un colpo solo dall’amministrazione comunale di Giussano, che ha introdotto in tutti i cimiteri della città una novità: in prossimità degli ingressi principali, e in altri luoghi strategici interni, sono state posizionate delle nuove rastrelliere a gettone per il prelievo di annaffiatoi con capacità da 5 litri, così da agevolare le operazioni delle persone che si recano sul posto per portare un fiore ai propri cari.

Giussano, annaffiatoi col gettone: vicini alle fontanelle

Le rastrelliere, del tutto simili a quelle dei supermercati, sono state collocate nelle immediate vicinanze delle fontanelle in modo tale da favorire le operazioni di riempimento. Non si tratta di un servizio a pagamento. Il funzionamento degli annaffiatoi è del tutto simile a quello comunemente compiuto per dotarsi di un carrello della spesa: per prelevarne uno dalla rastrelliera occorre inserire una moneta da 1 euro, che l’utente riavrà nel momento in cui riposizionerà la strumentazione prelevata in uno dei punti liberi. Al fianco degli innaffiatoi, dalle rastrelliere è anche possibile prelevare scope in saggina e alza-immondizia in metallo. In questa fase sperimentale, permangono comunque alcuni innaffiatoi che possono essere prelevati liberamente dall’utenza presso le consuete rastrelliere a gancio.

Giussano, annaffiatoi col gettone: «I cimiteri saranno più ordinati»

“I cimiteri saranno così più ordinati, dal momento che verrà limitato il numero di innaffiatoi abbandonati fuori posto o, peggio ancora, non restituiti, come purtroppo accade. Al contempo, l’utenza non avrà più la necessità di portare da casa contenitori per innaffiare piante e fiori, né di lasciare quegli stessi contenitori in prossimità della propria tomba. A disposizione dell’utenza ci saranno scope e alza-immondizia, prima non disponibili, in un’ottica di estensione dei servizi in loco”, hanno riferito il sindaco Marco Citterio e l’assessore ai Lavori pubblici Giacomo Crippa.

“L’attenzione al decoro del nostro cimitero passa anche dall’introduzione di queste innovazioni. Una novità che, dopo l’iniziale periodo sperimentale, contribuirà a rendere i nostri cimiteri più ordinati e ancora più puliti”, ha concluso il primo cittadino.