“Giornata della merlettaia” a Macherio, torna la tradizione nella piazza del Lavatoio

La piazza del Lavatoio di Macherio come uno scrigno della tradizione, capace di accogliere il fascino senza tempo del merletto. Uno dei luoghi più caratteristici di Macherio ha fatto da sfondo ad un evento speciale che ha consentito anche di festeggiare il tondo anniversario dell’associazione promotrice. L’ultimo fine settimana di maggio è stato contraddistinto dall’incontro di tante donne unite da una passione senza tempo fatta di stile e ricami preziosi. Una due giorni dedicata al merletto grazie all’associazione “La Crisalide” di Macherio che ha promosso la 14esima “Mostra del merletto” dal titolo “Fili…fiori…colori” nelle sale espositive della Corte del Cagnat e la nona “Giornata della merlettaia brianzola” che in piazza del Lavatoio ha riunito decine di merlettaie.

Mostra del merletto alla Corte del Cagnat, trentennale della associazione La Crisalide

Alla quattordicesima mostra del merletto, uscita del neo sindaco di Macherio, Franco Redaelli, che ha salutato la presidente Alma Casati ed apprezzato il cammino trentennale (festeggiato con una bella torta) dell’associazione La Crisalide. Domenica 28 maggio, invece, per tutte le merlettaie brianzole, le scuole di merletto e le amanti di questa bellissima arte, in piazza del Lavatoio si e’ tenuta la “Giornata della merlettaia brianzola”.

Il sindaco con Alma Casati

Un momento di coinvolgimento nel segno di un passatempo antico che non perde fascino ed anzi, continua ad ammaliare donne di ogni età. A Macherio una cornice splendida. “C’erano una settantina di merlettaie– dichiara la presidente – il trentennale segna un bel traguardo: saranno passate quasi 350/400 persone. Una ventina le abbiamo perse per raggiunti limiti di età. Io personalmente sono più che soddisfatta di ciò che ho fatto in questi 30 anni. Ho divulgato l’arte del merletto nel mio paese e fatto conoscere la nostra realtà anche in molte regioni d’Italia e in contatti anche fuori Paese, come Spagna, Croazia, Slovenia, Svizzera“.