Giornata dedicata ai cani guida, protagonista il servizio dei Lions di Limbiate

I cani guida formati dai Lions di Limbiate sono stati protagonisti lunedì in piazza Città di Lombardia della 20° Giornata nazionale a loro dedicata.
Limbiate cani guida dimostrazione
Freschi della benemerenza della Provincia di Monza e Brianza, i cani guida formati dai Lions di Limbiate sono stati protagonisti lunedì in piazza Città di Lombardia della 20° Giornata nazionale a loro dedicata. Insieme a Silvano Stefanoni e Alberto Piovani, presidenti dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti della Lombardia e di Milano, e a Giovanni Fossati, presidente del servizio cani guida limbiatese, moltissime persone hanno portato racconti e testimonianze della loro esperienza con le loro guide speciali a quattro zampe.

Limbiate cani guida con assessore La Russa
Giornata dedicata ai cani guida, “simbolo di libertà, autonomia e indipendenza”

Simbolo di libertà, autonomia e indipendenza per le persone con disabilità visiva, il cane guida non è solo un compagno fedele, ma un vero e proprio strumento di empowerment, che permette a chi non vede di muoversi con sicurezza e autonomia nel proprio quotidiano“, spiega la Regione.

Limbiate Cani guida dibattito
Per questo di grande impatto è stata la dimostrazione pratica delle metodologie di addestramento a cura del personale del servizio brianzolo.

Parlare di cani guida, rappresenta anche e soprattutto un’occasione per ragionare sulle opportunità di spostamento delle persone non vedenti, della loro autonomia a scuola, sul posto di lavoro, nello sport e, in generale, in tutti gli ambiti della vita quotidiana“, analizza la nota regionale.

Limbiate cani guida dimostrazione
Giornata dedicata ai cani guida, i contributi della Regione

Nel tempo la Regione ha scelto di aumentare il contributo economico per ciascun cane, riconoscendo il valore umano e sociale di questo servizio. Nel 2024, sono stati assegnati 70.000 euro per il mantenimento e l’addestramento dei cani guida, e in via straordinaria ulteriori 70.000 euro come contributo una tantum per l’ammodernamento e il rifacimento del campo ostacoli interno alla scuola di Limbiate. Per il 2025 è programmazione un nuovo bando.

