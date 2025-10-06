Video Premio Beato Talamoni 2025: le interviste alla cerimonia, menzione per gli angeli del fango di Meda

Venerdì 3 ottobre la Brianza si è riunita per consegnare il Premio Beato Talamoni, la massima benemerenza attribuita dalla Provincia: emozione tra i premiati e per i premi alla memoria. Le interviste alla professoressa monzese Maria Rosaria D’Andria Sallustio, al presidente del Servizio Cani Guida dei Lions di Limbiate, Giovanni Fossati, a Giancarlo Allegria, storico presidente della Salus Ginnastica di Seregno. E Lorenzo Benzoni in rappresentanza dei giovani angeli del fango che hanno contribuito a ripulire Meda dopo l’alluvione, premiati con una menzione speciale onoraria dal presidente della Provincia e sindaco di Meda, Luca Santambrogio.