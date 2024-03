Video Bovisio Masciago: Luca Attanasio nel Giardino dei Giusti, le parole amare del padre

Tanta amarezza. Questo il sentimento che da qualche tempo aleggia nelle parole di Salvatore Attanasio, padre dell’ambasciatore ucciso in Congo nel febbraio 2021. E questa amarezza per come sta andando la storia dell’inchiesta, è emersa anche domenica mattina a Bovisio Masciago quando il genitore di Luca Attanasio ha preso parte alla cerimonia di inaugurazione delle targhe dedicate all’ambasciatore insieme al giornalista Giancarlo Siani e alle operaie che morirono per le esalazioni velenose in una fabbrica del New Jersey all’inizio del secolo scorso. E a spiegare cosa accomuna questi tre casi che entrano di diritto nel Giardino dei Giusti e delle Giuste di Bovisio Masciago, sono stati gli stessi ragazzi delle scuole della città che hanno scelto personalmente chi omaggiare in via Tolmino quest’anno. Mettendo in scena la storia dei Giusti dell’Umanità prescelti, con canti, balli, cartelloni e coreografie molto applaudite.