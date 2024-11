Giocattoli non sicuri sequestrati in Liguria, l’importatore ha sede a Monza e Brianza

Migliaia di giocattoli e gadget senza il marchio CE, quindi non sicuri, messi in vendita in Liguria e provenienti da un importatore con sede in provincia di Monza e Brianza, sono stati requisiti dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale Imperia in occasione della festività di Halloween. In particolare, i finanzieri della Compagnia di Sanremo hanno sottoposto a controllo due punti vendita della zona rinvenendo oltre 7.000 giocattoli e gadget non conformi agli standard di sicurezza, potenzialmente dannosi per la salute dei consumatori. Il materiale è stato sequestrato e nei confronti dei responsabili è stata elevata una pena pecuniaria fino a 10.000 euro.

Giocattoli non sicuri, 46mila prodotti sequestrati anche dalla Finanza di Monza in provincia

L’attenzione dei militari è stata quindi rivolta alla ricostruzione della filiera distributiva: dalla documentazione contabile acquisita è stato identificato l’importatore, un soggetto economico avente sede nella provincia di Monza e della Brianza. E‘ stato quindi attivato il Gruppo della Guardia di Finanza di Monza che ha eseguito a sua volta “uno specifico controllo” con il sequestro di ulteriori 46.000 prodotti.