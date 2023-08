Gaia Grimoldi racconta Monza per Miss Italia e Miss Social 2023

Due anni fa ha vinto Miss Principessa d’Europa a 16 anni, a Rimini, poi lo scorso anno il titolo di Miss Mascotte all’interno di Miss Italia Lombardia. Ora, sempre per Miss Italia, si candida anche nella categoria Social. E per farlo, Gaia Grimoldi, ha deciso di raccontare Monza in un minuto di video su Instagram.

Neo maggiorenne, di Brugherio, 1,72 di altezza, la brianzola sogna il mondo delle passerelle e dello spettacolo e questa volta si è fatta tentare dalla sfida social e ha realizzato un video di un minuto per descrivere la bellezza del capoluogo.

Gaia Grimoldi, Miss Italia e il video su Monza

“Oggi vi ho mostrato un pezzettino della mia città, Monza. Ci sarebbero veramente tante altre cose da raccontare, tra cui l’autodromo dove si svolge il Formula 1 Gran premio d’Italia o altre piazze e monumenti. Direi che questa sarà l’occasione giusta per venire a scoprirla ancora di più” ha scritto prima di concludere: “Farete il tifo per me? Spero di sì”.

Gaia Grimoldi si è sempre posizionata al secondo posto nelle finali regionali e si sta preparando alla finale regionale che attribuisce il titolo finale di Miss Lombardia 2023, che darà diritto con altre fasce tra cui Miss Social a partecipare alle prefinali del concorso a settembre.