Francesco celebra nel Te Deum «la gentilezza» del suo predecessore Benedetto XVI

«Parlando della gentilezza, in questo momento, il pensiero va spontaneamente al carissimo Papa emerito Benedetto XVI, che questa mattina ci ha lasciato. Con commozione ricordiamo la sua persona così nobile, così gentile. E sentiamo nel cuore tanta gratitudine: gratitudine a Dio per averlo donato alla Chiesa e al mondo; gratitudine a lui, per tutto il bene che ha compiuto, e soprattutto per la sua testimonianza di fede e di preghiera, specialmente in questi ultimi anni di vita ritirata. Solo Dio conosce il valore e la forza della sua intercessione, dei suoi sacrifici offerti per il bene della Chiesa». Nell’omelia del Te Deum di fine anno, celebrato sabato 31 dicembre nella basilica di San Pietro in Vaticano, Papa Francesco ha ricordato così il suo predecessore Benedetto XVI, scomparso in mattinata, dopo che le sue condizioni, già precarie, erano precipitate negli ultimi giorni.

Benedetto XVI: le modalità del funerale

Nel frattempo, l’ufficio delle celebrazioni liturgiche del Sommo Pontefice ha pubblicato una notificazione, firmata dal maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie, monsignor Diego Giovanni Ravelli, in merito alla santa Messa esequiale di Benedetto XVI, prevista in San Pietro giovedì 5 gennaio, alle 9.30. A presiedere la celebrazione, sul sagrato della basilica, sarà Papa Francesco. Con lui potranno concelebrare i patriarchi ed i cardinali, gli arcivescovi ed i vescovi, nonché i presbiteri in possesso dell’apposito biglietto, rilasciato dal già citato ufficio delle celebrazioni liturgiche del Sommo Pontefice. Al termine, sono programmate l’Ultima Commendatio e la Valedicto. Il feretro di Joseph Ratzinger sarà infine tumulato nelle grotte vaticane.