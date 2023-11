Fondo contrasto alle nuove povertà: un convegno a Monza

Molto è stato fatto, per una valore di poco meno di 2 milioni di euro. E molto si può fare ancora, con la collaborazione di chiunque voglia contribuire. Parte da qui il convegno “Insieme affrontiamo la povertà” che la Fondazione di comunità di Monza e Brianza ha organizzato per venerdì 17 novembre al teatro Binario 7 di Monza, in via Turati. I lavori prendono il via alle 9.30 e occuperanno l’intera mattinata.

Fondo contrasto alle nuove povertà: risultati e sviluppo al centro del convegno a Monza

Tema i risultati e lo sviluppo del Fondo contrasto alle nuove povertà di Monza e Brianza “e a tutto quello che è il Fondo è stato e ha rappresentato fino a oggi – scrive la stessa Fondazione – Pronti a raccontarsi tutti gli attori coinvolti nel percorso che, negli ultimi anni, ha portato alla realizzazione di quattordici progetti di contrasto alle povertà educative e materiali nel territorio della provincia, coinvolgendo oltre 175 enti del territorio (tra cui cooperative sociali, associazioni di terzo settore, sportive e culturali, istituti scolastici, istituti religiosi ed enti pubblici) in 32 comuni, con uno stanziamento complessivo di 1.821.000 euro”.

Il convegno vuole fare sintesi dei programmi che sono stati avviati e di quelli conclusi, parlando anche della “comunità di pratica” e presentando i materiali che sono stati prodotti in questa prima fase dell’esperienza. Parola ai protagonisti del fondo, a chi ci ha creduto fin dall’inizio e a chi si è impegnato per promuovere il cambiamento che sta portando alla definizione di un nuovo, e vero, welfare di comunità. E poi spazio alle riflessioni per individuare “nuove strategie di sviluppo del Fondo e per l’utilizzo delle risorse ancora disponibili: l’impegno per il contrasto alle povertà prosegue”.

Fondo contrasto alle nuove povertà: gli interventi dei sostenitori e del comitato di gestione

Su fondazionemonzabrianza.org il collegamento online per iscriversi alla mattinata, che prevede anche gli interventi dei sostenitori del fondo, come Fondazione Cariplo, Fondazione Peppino Vismara, Acinque, Aeb, BrianzAcque. Nel programma anche i rappresentanti del comitato di gestione: gli Ambiti territoriali della provincia di Monza e Brianza, Csv Monza Lecco Sondrio – Ets, Coordinamento delle comunità educanti di Monza e Brianza, Caritas zona pastorale V.

Fondo contrasto alle nuove povertà: che cos’è

Il Fondo è stato costituito presso la Fondazione della Comunità di Monza e Brianza nel 2020 per il contrasto delle povertà educative e materiali: ha potuto finora contare su disponibilità pari a 2,5 milioni.