Festival dell’Illuminismo a Biassono: passeggiata storico filosofica nel parco di Monza

Prende il via domenica 9 giugno la prima edizione del Festival dell’Illuminismo 2.4. Un evento nato dalla collaborazione tra il Museo civico Carlo Verri di Biassono, il Gruppo ricerche archeostoriche del Lambro e il Verro d’oro. Un’iniziativa nata per celebrare i 260 anni dalla pubblicazione de Il Caffè, il periodico pubblicato dal giugno 1764 a maggio 1766 ad opera dei fratelli Pietro e Alessandro Verri.

Due giorni di eventi e incontri. Si inizia domenica 9 giugno con la passeggiata storico filosofica nel parco di Monza. L’appuntamento è per le 9 al Bistrot reale nei giardini della Villa reale. La passeggiata, circa tre chilometri e mezzo, si concluderà al museo Verri di Biassono dove sarà inaugurata la mostra “Sapere aude. Kant 24”, alle 10.15. La partecipazione è gratuita occorre però prenotarsi comunicando il numero degli aderenti a verrodoro@odosophia.it.

Alberto Caspani e gli eredi dei conti Verri in uno scatto del 2016 quando vennero a Biassono

Festival dell’Illuminismo a Biassono: il dialogo nei giardini di Villa Verri e mongolfiere a Lissone

Sempre domenica 9 giugno, alle 11.30, nei giardini di Villa Verri Fabio Minazzi, dell’Università Insubria dialogherà di Illuminismo. Nel pomeriggio a Lissone, in via Baccelli 21, si potrà assistere alle esibizioni di volo del Club della mongolfiera di Brugherio. La lunga giornata di dibattiti e conferenze si chiuderà alle 21 con il gran ballo dell’imperatore: i danzatori della Società di danza di Monza e Brianza si esibiranno in costumi ottocenteschi in Villa Verri, a Biassono.

Festival dell’Illuminismo a Biassono: il calendario del 16 giugno con il caffè da collezione

Altrettanto ricco il programma degli incontri in calendario per il 16 giugno, a cominciare dal lancio del caffè da collezione “Il Verro d’oro”, prodotto a Biassono da Coffitalia con degustazione gratuita al Garden Cafè alle 9.30. Continuano poi i dialoghi filosofici con docenti universitari e alle 15.30 in Villa Monguzzi, a Biassono, laboratorio aperto per bambini e genitori.

Il programma completo del Festival dell’Illuminismo 2.4 è disponibile sul sito del Comune di Biassono e sui social di Alberto Caspani (tra gli ideatori del Verro d’oro)