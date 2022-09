Favole e colori per i bambini della cardiochirurgia dell’Ospedale del cuore

Un pomeriggio speciale quello di giovedì per i bambini ricoverati nel reparto di Cardiochirurgia pediatrica dell’IRCCS Policlinico San Donato del Gruppo San Donato. Un momento per dimenticare la sofferenza e le lunghe ore trascorse in ospedale.

Favole e colori con la poetessa monzese Antonetta Carrabs

La poetessa, drammaturga e saggista Antonetta Carrabs, presidente della Casa della Poesia di Monza, ha ideato per i piccoli pazienti un pomeriggio creativo dedicato al mondo delle favole. L’evento è stato realizzato in collaborazione con con GSD Foundation, la fondazione non profit del Gruppo San Donato e con AICCA Onlus – Associazione Italiana Cardiopatici Congeniti bambini e adulti.

Tante le attività, divertenti e coinvolgenti, proposte ai piccoli. Tra favole da inventare, colori e immagini, i bambini hanno trascorso un momento all’insegna della creatività e della spensieratezza, esprimendo le proprie emozioni in libertà. Un evento letterario e artistico per dare spazio, attraverso l’uso della parola e delle immagini, alle emozioni e ai sentimenti.

Antonetta Carrabs favole in ospedale

Favole e colori: “Il bambino così si immerge in un mondo fantastico”

“Creando un ambiente sereno e armonioso, intendiamo dare valore al singolo bambino e alle sue emozioni – ha spiegato Antonetta Carrabs, vera e propria ambasciatrice del potere terapeutico della scrittura – Attraverso l’uso di immagini colorate e la lettura di alcune favole famose, il bambino si immerge in un mondo fantastico, evadendo così dalla monotonia del reparto ospedaliero. È straordinario poter regalare a questi piccoli eroi che combattono contro le loro malattie qualche attimo di gioia e di divertimento. Con il Progetto Fabio Poesia-un dono per la vita, il mio impegno continua affinché, attraverso la cultura del dono, si possano attivare interventi di intrattenimento a beneficio dei pazienti”.