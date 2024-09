Farmacisti MB: Andrea Mandelli confermato presidente, tutti i nomi nella squadra dell’Ordine

Le elezioni del fine settimana non hanno riservato sorprese: il monzese Andrea Mandelli è stato confermato alla guida dell’Ordine dei Farmacisti di Milano, Lodi, Monza e Brianza per altri quattro anni. Eletti anche il nuovo consiglio direttivo e il collegio dei Revisori: una squadra all’insegna della parità di genere e dell’equilibrio intergenerazionale, grazie alla presenza complessiva di sette donne e l’ingresso di giovani esponenti della professione.

Ad affiancare Mandelli nel consiglio di presidenza fino al 2028 ci saranno Mauro Cantoni, vicepresidente, Marina Marsotto, segretario, e Gianangelo Cocchi, tesoriere. Completano il consiglio direttivo: Marco Alparone, Adriana Botti, Maurizio Brambilla, Giorgio Cesare Bruno, Luigi Congi, Michele De Tanti, Raffaella Ferrari, Francesco Gamaleri, Paola Minghetti, Giorgia Palmieri e Mario Pipia.

Nel collegio dei Revisori eletti Umberto Musazzi e Alessandra Zanetti come membri effettivi, e Maria Vittoria Campo nel ruolo di supplente.

«Ringrazio tutte le farmaciste e i farmacisti che hanno partecipato numerosi a questa tornata elettorale, esprimendo un segnale forte di attaccamento all’Ordine e la volontà di un rinnovato equilibrio di genere e generazionale nel processo decisionale – ha commentato Andrea Mandelli – Sono stato colpito dalla stima e dall’affetto che i colleghi hanno dimostrato in questi giorni. Continuerò a svolgere questo ruolo mettendo le mie energie e le mie competenze al servizio della nostra comunità professionale. L’Ordine potrà contare su una squadra forte, coesa e competente, che annovera al proprio interno colleghi di grandissimo livello per i ruoli che ricoprono nell’esercizio della professione, e che ringrazio personalmente per aver scelto di mettere il loro tempo e la loro esperienza a disposizione della categoria».

«Un ringraziamento speciale – ha concluso – va al vicepresidente uscente, Giorgio de Angeli, e al segretario uscente, Carlo Salis, che non hanno mai fatto mancare il loro supporto in questi anni e sono stati un punto di riferimento per l’Ordine, per professionalità, competenza e rigore».