Faccia a faccia a Lazzate con il Cittadino mercoledì sera. I candidati sindaco alle elezioni del 14 e 15 maggio sono tre: Andrea Fenocchio, consigliere comunale uscente, per la lista LazzateInMovimento, Andrea Monti, ex consigliere regionale e assessore in carica per Lega, Forza Italia e lista Amo Lazzate, e Lorella Babetto, consigliere comunale uscente, per Fratelli d’Italia.

Il confronto si può seguire dalle 21 qui, sulla pagina Facebook e sul canale Youtube del Cittadino.