Estate al Centro Ambrosini: Monza torna anche a ballare

Un ricco programma per gli over 65 che trascorrono l’estate a Monza. Da domenica 17 luglio il Centro Ambrosini di via Solferino, 38, a pochi passi dal vecchio ospedale San Gerardo, diventerà il contenitore di ‘E… state con NOI’, la kermesse di giochi, musica dal vivo, momenti informativi e spettacoli proposta dal Comune in collaborazione con Auser Monza Brianza e Insieme San Rocco e BrianzAcque.

Estate al Centro Ambrosini: il programma delle serate da ballo

Dopo due anni in cui il ballo era stato messo al bando dall’emergenza sanitariaa, le danze riprenderanno proprio domenica prossima alle 15 grazie all’entusiasmo dell’ensemble di Gino. Giovedì 21, invece, saranno i musicisti di Michele Bove a fare divertire gli appassionati del liscio e dei balli latino-americani che scalpitavano in attesa di tornare sulla pista da ballo.

Domenica 24 dalle 20 alle 23 l’orchestra Mistral accompagnerà la serata. E ancora giovedì 28 luglio dalle 15 alle 18.30 sarà presente il gruppo musicale di Domenico mentre domenica 31 negli stessi orari a trascinare in pista i ballerini sarà Maria Elena Settimo.

Estate al Centro Ambrosini: giovedì e domenica fino a settembre, speciale Ferragosto

Gli appuntamenti proseguiranno fino a domenica 4 settembre tutti i giovedì e le domeniche. Non mancherà una serata speciale lunedì 15 agosto, giorno di Ferragosto, dalle 20 alle 23 quando sarà protagonista la band di Pino Lodi che farà scatenare in pista i ballerini.

Estate al Centro Ambrosini: le altre proposte

Oltre alla musica e alle tanto amate danze nelle giornate estive ci sarà spazio, come già succedeva in passato, per altri momenti di intrattenimento e di aggregazione. Gli orari saranno, a seconda dei giorni, pomeridiani o serali. Il principale obiettivo degli organizzatori è dare una risposta alle esigenze delle persone anziane, che non possono recarsi in vacanza nel periodo estivo, mettendo a loro disposizione un luogo piacevole e tranquillo, dove trovare momenti di svago collettivo, utili a superare i disagi della solitudine.

“Gli ultimi due anni, durante i quali la città ha fatto i conti con l’emergenza sanitaria da Covid-19 e con le conseguenti limitazioni, ci hanno fatto capire quanto sia fondamentale la compagnia – dichiara il sindaco Paolo Pilotto – per questo siamo felici di sostenere la realizzazione di progetti estivi riservati alla popolazione ultrasessantacinquenne, offrendo proposte di socializzazione e aggregazione”.

Estate al Centro Ambrosini: informazioni

Per saperne di più è possibile contattare Auser allo 0392731149 e 3474987296 oppure inviare un’email all’indirizzo auserinsiemesanrocco@virgilio.it. Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 si può inoltre contattare l’Ufficio Anziani del Comune allo 0392374338.