Esselunga festeggia i 65 anni: c’è il nuovo concorso

Si chiama Concorso dell’anniversario e festeggia i 65 anni di Esselunga, inaugurati nel 1957 a Milano (il 27 novembre) con il primo supermercato di Bernardo Caprotti, albiatese di nascita. Fino al 24 dicembre ogni spesa di almeno 30 euro (o 50 punti Fragola) regalerà un cartolina per vincere premi di diversa entità.

Esselunga festeggia i 65 anni: i premi nascosti nelle cartoline

Tre scritte identiche nei sei riquadri valgono una delle 306mila bottiglie di Ferrari Brut (con etichetta personalizzata). In palio anche 54mila cesti con prodotti Esselunga Top, 126mila carte prepagate da 65 euro, 4mila macchine fotografiche Polaroid, 3.500 iPad, 3mila MacBook Air, 1.500 televisori Sony Bravia.

Trenta euro di spesa o 50 punti Fragola in unico scontrino possono regalare anche un premio speciale istantaneo alla cassa: quattro simboli di Esselunga (il furgone delle consegne a domicilio, il furgone, il pomodoro e la fragola) disegnati da Toiletpaper in collaborazione con Seletti. Il concorso dell’anniversario è attivo in tutti i punti vendita.