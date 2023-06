È allarme forasacchi a Monza: «Pericolo per i cani, meditiamo anche la class action»

Sono spighe “adesive” e assai pericolose. Quest’anno sembrano proliferare più del solito in città. Sono i forasacchi, un vero incubo per i proprietari dei cani. Barbara Zizza, referente Leidaa (Lega italiana difesa animali e ambiente) e fondatrice di “Monza a quattro zampe”, ha denunciato la situazione diventata insostenibile.

È allarme forasacchi a Monza: le parole di Barbara Zizza, referente Leidaa e proprietaria di due cani

“La mia non è una critica all’attuale amministrazione comunale – precisa – è un vero e proprio dato di fatto. Oramai è diventato impossibile portare i cani a passeggio. I forasacchi sono ovunque, nelle aree cani così come nelle aiuole e lungo i marciapiedi. Capisco le condizioni climatiche particolari, capisco che è in atto il cambiamento dell’appalto per la manutenzione del verde, ma così non si può andare avanti”.

Zizza, oltre ad essere seriamente preoccupata per i suoi cani Holly e Timmi (“se posso chiamarla fortuna, io per ora mi sono limitata a togliere dal loro pelo una trentina di forasacchi al giorno”), lo è anche per tutti i quattrozampe monzesi (l’ultimo censimento ne ha contati oltre 14.000), molti dei quali sono finiti sotto i ferri del veterinario.

È allarme forasacchi a Monza: «Vanno rimossi con un intervento chirurgico»

“Il forasacco è tremendo – riprende Zizza – se entra, ad esempio, nel naso, in un orecchio o anche nella zampa deve essere rimosso con un vero e proprio intervento chirurgico. Il cane va sedato e può anche rischiare grosso. Ho sentito che qualcuno non ce l’ha fatta. In situazioni come queste non è garantito il benessere animale! Per colpa dell’incuria che regna sovrana il cane è costretto a subire situazioni non volute”.

Alla sofferenza per Fido si aggiunge anche la sofferenza per il portafoglio del padrone. “Gli interventi sono costosissimi – precisa Zizza – in media la rimozione di un forasacco costa 380-400 euro”.

È allarme forasacchi a Monza: pericolo anche per i bambini piccoli

Zizza tiene a precisare che il problema non riguarda solo i possessori di un cane. “Ricordiamoci che queste spighe sono pericolosissime anche per i bambini più piccoli e che laddove c’è sporcizia proliferano zecche e parassiti di ogni genere”.

Ora sta in guardia, lancia in resta: “Mi auguro che con il nuovo appalto la situazione cambi, ma se nel giro di pochi giorni la situazione dovesse rimanere tale e quale ora sto valutando di far partire una class Action contro il comune di Monza. Invito tutti i proprietari che hanno subito un danno a contattarmi”.