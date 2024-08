Discariche abusive a Triuggio e Varedo, sequestrati terreni e 3mila tonnellate di rifiuti anche pericolosi

Il sequestro di oltre 3mila tonnellate di rifiuti illeciti e quattro persone denunciate: è il bilancio di una operazione della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Monza in collaborazione con la Polizia provinciale nei terreni di una Onlus e di due imprese edili nei comuni di Triuggio e Varedo.

Discariche abusive a Triuggio e Varedo, terreni di proprietà di una onlus e due imprese edili

Il terreno di 6.850 metri quadrati, di proprietà di una onlus, e le altre aree di circa 6mila mq complessivi delle due società sono stati individuati grazie anche alla mappatura del territorio fatta della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Varese con specifici sorvoli a bordo di elicotteri.

Discariche abusive a Triuggio e Varedo, rifiuti misti speciali e pericolosi

I finanzieri in una delle aree sequestrate

Sono state rinvenute 3.100 tonnellate di rifiuti misti speciali, pericolosi e non, materiale ferroso, demolizioni di lavori edili, apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse, batterie, rifiuti da giardinaggio, cassette di plastica, vasi, reti metalliche, tubi da irrigazione, parti di veicoli, sedili e centinaia di pneumatici, rifiuti di lana di vetro e lana di roccia, vetro e mobilio.

Scoperto anche un edificio abusivo usato come deposito e rifiuti classificabili come pericolosi, tra i quali un autocarro, un trattore e un generatore a gasolio in stato di abbandono, che sarebbero dovuti essere smaltiti.

Rilevate anche tracce di roghi appiccati sul posto.

Discariche abusive a Triuggio e Varedo, quattro denunce

Quattro le denunce per attività di gestione di rifiuti non autorizzata, una delle persone considerata responsabile anche di abuso edilizio e paesaggistico per una delle aree compresa nel Parco Valle del Lambro. Sono in corso gli accertamenti per la messa in sicurezza dei siti e alla verifica di una eventuale contaminazione ambientale.

Discariche abusive a Triuggio e Varedo, il video della Guardia di Finanza