Birra e “bignami“, ovvero come prepararsi all’esame di maturità, sorseggiando una birra. Così, “Birra e bignami” è stata battezzata l’iniziativa promossa dagli alunni di due classi quinte, la 5C e la 5F dell’istituto “Enrico Fermi” di Desio con la docente di Lettere, Simona Sessini. L’appuntamento è per venerdì 9 maggio, a partire dalle 19.30 al Birrificio Rurale in via del Commercio a Desio. Una degustazione di tre birre che sarà accompagnata dal ripasso di tre autori: Pascoli, Montale e Calvino.

Desio, l’idea degli studenti di chimica verso la maturità: il progetto degli studenti del Fermi per sostenere Avsi con la birra autoprodotta

Una iniziativa che è anche solidale. «Il progetto – ha spiegato Martina Cabiati – si inserisce in un percorso trasversale di educazione civica. Quest’anno abbiamo conosciuto la realtà di Avsi e abbiamo incontrato Antonino Masuri, di qui l’idea di produrre della birra artigianale il cui processo viene studiato nell’indirizzo chimico e venderla in modo da poter destinare il ricavato all’adozione a distanza».

Si chiamano Nathaniel e Hope i due bambini del Kenya adottati dalle due classi. Prima di Natale gli alunni della 5F dell’indirizzo chimico hanno messo in pratica quanto studiato relativo al processo di fermentazione della birra e hanno prodotto delle birre proposte ai docenti della scuola. Il ricavato è stato destinato all’adozione di uno dei due bambini, l’iniziativa di venerdì pomeriggio servirà per sostenere l’adozione anche del secondo bambino.

Si degusta una birra, si ripassa il primo autore; quindi si passa alla seconda e poi alla terza per completare il ripasso che proietta i ragazzi verso l’Esame di maturità che inizierà tra quaranta giorni, mercoledì 18 giugno con la prima prova, il giovedì 19 ci sarà la seconda, quindi l’orale. Ma per ora c’è (ancora) tempo.