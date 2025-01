Desio: chi è Alfonso Terribile, il commissario del Comune

È Alfonso Terribile il commissario prefettizio del Comune di Desio dopo la caduta dell’amministrazione comunale del sindaco Simone Gargiulo per le dimissioni di massa nel consiglio. La nomina nella giornata di venerdì 10 gennaio da parte del prefetto della provincia di Monza, Patrizia Palmisani, che ha avviato la procedura per lo scioglimento del consiglio comunale di Desio.

“Nelle more della definizione della procedura e dell’adozione del decreto di scioglimento, il Prefetto ha rilevato la sussistenza dei presupposti per procedere tempestivamente alla sospensione del Consiglio – si legge nella nota della prefettura – Al fine di garantire la continuità nel funzionamento degli Organi e nella gestione dei Servizi, è stato nominato un Commissario per la provvisoria amministrazione dell’Ente, nella persona del Prefetto Alfonso Terribile“.

Desio: il commissario Terribile e gli anni di piombo

In pensione dal 2022, Alfonso Terribile ha avuto come ultimo incarico la guida della prefettura di Asti ma non è la prima volta che viene richiamato in servizio come commissario: è già accaduto per esempio ad Arona, in provincia di Novara. Come ha ricordato lui stesso in una serata rotariana di un paio di anni fa, ha esordito in polizia a Piacenza per passare poi a Roma negli Anni di piombo e ha incontrato il brigatista rosso Mario Moretti nel 1981 dopo l’arresto: “L’ho incontrato in cella – ha ricordato Terribile in quella serata – era convinto che la storia gli avrebbe dato ragione”. Negli anni Novanta il commissario ha lavorato anche alla presidenza del Consiglio dei ministri ed è stato direttore del servizio reparti speciali della polizia di Stato.