Delitti, indagini e casi di cronaca: incontro allo Spazio Manzoni 16 di Monza

Delitti perfetti o indagini imperfette? Ne parlano le giornaliste crime Albina Perri e Laura Marinaro nell’incontro organizzato da Generali allo Spazio Manzoni 16 di Monza, in via Manzoni 16. L’appuntamneto è per sabato 27 gennaio alle 17. L’ingresso è libero, la prenotazione è consigliata.

Delitti, indagini e casi di cronaca: Laura Marinaro intervista Albina Perri

Laura Marinaro, giornalista, scrittrice e cronista di giudiziaria per Il Cittadino di Monza, intervista la collega Albina Perri, caporedattrice di “Giallo”, una lunga esperienza di giornalista di cronaca con Libero e autrice del saggio “Delitti Imperfetti”. Appena pubblicato da Mursia, racchiude le storie andate a buon fine per gli investigatori. È il secondo saggio dopo “Il medico dell’Inter ucciso a Porta Romana” (Typimedia) che racconta invece i cold case milanesi dal 1988 al 1999.

Delitti, indagini e casi di cronaca: il racconto di undici “Delitti imperfetti”

Perri nel suo saggio parte dall’assunto che i delitti perfetti non esistono e che in Italia resta impunito appena un omicidio su quattro. Alle indagini tradizionali si uniscono quelle scientifiche e tecnologiche, e in un prossimo futuro anche attraverso l’Intelligenza Artificiale.

Racconta undici delitti imperfetti: ritorna più volte sulla scena del crimine, analizza le indagini e smonta le tesi accusatorie con oggettività e soprattutto con curiosità.

Delitti, indagini e casi di cronaca: Marinaro e il libro su Yara

Laura Marinaro ha anche pubblicato nel 2023 insieme a Roberta Bruzzone “Yara, autopsia di un’indagine” e proprio allo Spazio manzoni 16 le due autrici avevano presentato il testo lo scorso 25 novembre.

Delitti, indagini e casi di cronaca: come partecipare

Sarà l’occasione per il pubblico per affrontare temi anche di più stretta attualità. L’ingresso è gratuito, per partecipare conviene registrarsi online.