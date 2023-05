Da Seregno a Napoli sulla Vespa di Maradona: viaggio tricolore con i Club

Un raid da Seregno a Napoli in sella ad una Vespa 125 T5 appartenuta a Diego Armando Maradona, per omaggiare nella sua terra di adozione il plurivittorioso calciatore, simbolo di un’epoca e icona indiscussa del calcio mondiale.

Da Seregno a Napoli sulla Vespa di Maradona: i protagonisti

Un’avventura “pazza”, come l’ha definita il manager Rino Drogo, organizzatore dell’iniziativa insieme con Corrado Lopresto, il proprietario della moto appartenuta all’icona della città partenopea e famoso collezionista di auto e moto d’epoca, che vedrà il coinvolgimento di tantissime sezioni del Vespa Club, a partire dal gruppo di Milano. Sarà proprio Lopresto a guidare la vespa fino a Napoli, “scortato” dai soci delle diverse sezioni del Vespa Club, in una tre giorni di road trip, con altrettanti momenti di festa e convivialità.

Da Seregno a Napoli sulla Vespa di Maradona: partenza lunedì 29 maggio

La partenza è fissata lunedì 29 maggio, a partire dalle 10, dal Museo Vespa, in via Wagner 283 a Seregno.

I simpatizzanti del Vespa Club locale potranno scortare la Vespa 125 T5 fino a Lodi, prima tappa del raid, dove troveranno ad accoglierli i “colleghi” del Vespa Club della città. Si ripartirà poi in sella della due ruote fino a Piacenza, dove, dopo una breve pausa, i centauri si rimetteranno in viaggio alla volta di Carpi, in provincia di Modena. Ultima tappa del primo giorno di raid, Bologna, dove il gruppo si riunirà con i soci del Vespa Club locale, dopo essere stato scortato dai motociclisti delle sezioni di Piacenza e Carpi.

Seregno-Napoli in Vespa: a Roma l’incontro con la Cadillac di Totò

L’indomani, in compagnia dei soci del Vespa Club di Modena, Lopresto e gli altri centauri si rimetteranno in sella della due ruote alla volta di Firenze, per poi raggiungere Arezzo, tappa di mezzo del secondo giorno di raid, che si chiuderà poi a Roma. Nella capitale è in programma un grande momento di festa, suggellato dall’incontro della Vespa di Maradona con la macchina di Totò, una Cadillac che è stata recentemente comprata all’asta sempre da Corrado Lopresto.

Da Seregno a Napoli sulla Vespa di Maradona: il 31 maggio l’arrivo con il Club di Monza e il ritorno alla base

«Sarà una bella occasione per celebrare due dei più importanti simboli e icone del popolo napoletano nel mondo», ha riferito Drogo, che accompagnerà Lopresto in questa grande avventura. Il 31 maggio il raid riprenderà in compagnia dei soci del Vespa Club di Monza alla volta di Napoli.

«Lì ci attenderà una grande festa organizzata dal Vespa Club di Napoli, in omaggio a Maradona. Una volta finiti i festeggiamenti torneremo a Seregno, alla base, ovvero al Museo Vespa del nostro socio Marco Fumagalli, che ospita una collezione di 190 Vespe, tra le più ricche al mondo. Sarà una bella avventura che coronerà questa grande nostra passione per le due ruote. Tempo permettendo, faremo tutto il viaggio a bordo delle moto. In caso di pioggia, la Vespa di Maradona sarà caricata su un furgone di appoggio», ha aggiunto il manager Rino Drogo, invitando tutti i soci i simpatizzanti del Vespa Club locale ai nastri di partenza del lungo raid, lunedì mattina.

«Vi aspettiamo numerosi e con la fascia del Vespa Club».