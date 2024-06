Da Monza ai Campi Flegrei per rilevare l’agibilità degli edifici: «La tensione è costante»

È partito per i Campi Flegrei lo scorso weekend: la sua missione è in pieno svolgimento. Il responsabile della protezione civile del Comune di Monza Mario Stevanin resterà a Pozzuoli fino a sabato: convocato da Regione Lombardia, sta presentando servizio in qualità di tecnico rilevatore Aedes, sigla che sta per Agibilità e danno nell’emergenza sismica.

Da Monza ai Campi Flegrei per rilevare l’agibilità degli edifici: il lavoro del responsabile di Protezione civile Mario Stevanin

Protezione civile di Monza ai Campi Flegrei: le foto inviate dal responsabile Mario Stevanin

Da mesi l’area vulcanica è attraversata da sciami e bradisismi: la scorsa settimana erano già 364 le famiglie costrette a lasciare casa.

«Io e il collega della protezione civile della Provincia di Varese Antonio Della Ragione siamo impegnati in una serie di verifiche che riguardano l’agibilità degli edifici. Ci sono state assegnate due diverse zone e stiamo provvedendo a esaminare e censire le diverse unità immobiliari», spiega al telefono.

Da Monza ai Campi Flegrei per rilevare l’agibilità degli edifici: «Il livello di stress è molto alto»

Le foto che invia mostrano crepe lungo i muri e i soffitti degli appartamenti, facciate di palazzi danneggiate dalle sollecitazioni continue.

«La popolazione è preoccupata: è sottoposta a una situazione di tensione costante», continua. Le scosse di terremoto si susseguono senza sosta da settimane e lo spettro di una possibile eruzione spaventa tutti: «Tra chi abita in zona il livello di stress è molto alto e in questa fase si sta dimostrando fondamentale fornire alle persone, oltre che il nostro supporto tecnico, anche la nostra vicinanza emotiva».