Sono partiti sabato 30 agosto alla volta di Roma. Da Concorezzo. È il gruppo di pellegringgio giubilare organizzato dagli “Amici in bici”. Obiettivo quello, appunto, di raggiungere la capitale sulle due ruote.

L’iniziativa è in occasione della cerimonia di canonizzazione del beato Carlo Acutis, il giovane brianzolo che avrebbe dovuto già essere oggetto di devozione formale, ma la cui dichiarazione di santità – prevista lo scorso aprile – era stata posticipata a causa della scomparsa di Papa Francesco.

Il gruppo è partito sabato mattina alle 7 dopo la messa con benedizione dei ciclisti e tutto il gruppo ha iniziato a pedalare verso Roma. I primi ad arrivare attraverseranno la porta santa, mentre i più giovani si tratterranno fino alla cerimonia del 7 settembre.

«La presenza a Roma è una testimonianza di tutta la comunità – spiegano gli organizzatori – come fosse una fiaccola, ma in questo pellegrinaggio la fiaccola è la nostra preghiera».

La dichiarazione ufficiale della santità di Carlo Acutis si svolgerà domenica 7 settembre a Roma da parte di Papa Leone XIV. La beatificazione del giovane, scomparso nel 2006 (era nato nel 1981) all’ospedale di Monza a causa di una grave malattia, era avvenuta ad Assisi nel 2020. A lui sono stati riconosciuti – motivo per il quale la chiesa ha avviato le pratiche per la canonizzazione – alcuni miracoli, guarigioni inspiegabili come quella di un bimbo brasiliano.