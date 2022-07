Da Concorezzo a Dubai alla conquista dei ristoranti di lusso

Da Concorezzo a Dubai, passando per Francia Spagna e Inghilterra, per guidare il settore ristorazione di due delle più prestigiose catene di luxury hotel.

Da Concorezzo a Dubai: la storia di successo di Annamaria e Alfonso Giudice

La storia è quella di dei fratelli Annamaria e Alfonso Giudice, che in questi giorni sono tornati in Brianza per le meritate vacanze, dopo che le strutture dove operano da manager hanno ottenuto importanti riconoscimenti: quello di Annamaria è entrato nella lista dei ristoranti segnalati dalla guida Michelin (che quest’anno per la prima volta si è occupata di Dubai) mentre quello di Alfonso ha ottenuto due stelle dalla stessa guida.

Da Concorezzo a Dubai, Annamaria: «Tra Principal e Via del Borgo, l’amore per questo lavoro è nato qui»

Il percorso che li ha portati a Dubai nasce però da lontano: «Mi sono innamorata di questo lavoro proprio qui a Concorezzo – racconta Annamaria Giudice – tra il Principal Bar del signor Luigi e il ristorante Via del Borgo. Ormai da 16 anni lavoro per la stessa società e dopo diverse esperienze in Italia e in Europa sei anni fa è uscita l’occasione di far parte del team per l’apertura di una struttura a Dubai. Ho deciso di raccogliere la sfida e sono partita. Il challenge era quello di portare il ristorante a livelli veramente alti e ci siamo riusciti, vista anche il riconoscimento che abbiamo ottenuto».

Da Concorezzo a Dubai, Alfonso: «Vivevo a Tenerife, ho letto un annuncio e ho preso la palla al balzo»

Per il fratello Alfonso la passione è maturata in Italia, si è sviluppata tra Inghilterra e Spagna ed è poi approdata a Dubai: «Io lavoro per l’attuale compagnia dal 2017. Vivevo a Tenerife, ho visto l’annuncio per Dubai e ho colto la palla al balzo. All’inizio sono stato assunto per la posizione di bartender ma anno dopo anno ho avuto la possibilità di crescere fino a ricoprire il mio ruolo attuale di restaurant manager. Nei mesi scorsi ho anche gestito il ristorante del padiglione Italia all’Expo che si è tenuto proprio a Dubai. La notizia delle due stelle Michelin è stata un orgoglio. A Dubai ci sono solamente 2 ristoranti ad averne, sicuramente è motivo d’orgoglio ma anche una grande responsabilità».

Da Concorezzo a Dubai: i fratelli in giro per il mondo

L’esperienza emiratina dei due concorezzesi si sta dimostrando ricca di soddisfazioni personali: «Avevo grandissimi sogni che Dubai ha ripagato a pieno sia a livello professionale che personale – continua Annamaria – È una città che mi ha permesso di assorbire e conoscere tantissime culture e realtà diverse e, da donna, poi posso dirmi orgogliosa della grande fiducia che mi hanno sempre riservato».

«Mi trovo veramente molto molto bene – conferma Alfonso – Sicuramente ora come ora non penso di spostarmi. La stagione si prospetta molto positiva sia perché abbiamo appena ottenuto il riconoscimento sia per i prossimi mondiali di calcio. Se ne potrebbe riparlare ad aprile o maggio, quando potrebbe esserci una nuova opportunità con l’apertura di un ristorante a Tokyo».