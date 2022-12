Correzzana piange l’ex assessore Giovanna Paganin

Correzzana piange la scomparsa dell’ex assessore Giovanna Paganin. La donna 81enne è scomparsa nelle ultime ore ed era una persona molto conosciuta in paese anche perché attiva nell’associazione Amici del Sidamo. Sposata da tanti anni con Ferrante Cappellini con il quale aveva avuto i figli Daniele e Davide. Paganin aveva fatto parte dell’amministrazione tra il 1999 e il 2009 come assessore quando a guidare il paese c’era il sindaco Mario Corbetta e poi dal 2009 al 2014 come consigliere durante il mandato di Andrea Zanone Poma.

Correzzana piange Paganin e il cordoglio del Comune

Il Comune ha espresso il proprio cordoglio sulla propria pagina istituzionale scrivendo: “L’Amministrazione Comunale esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Giovanna Paganin, Assessore Comunale dal 1999 al 2009 e Consigliere Comunale dal 1999 al 2014. Già impegnata in diversi ambiti di volontariato, durante l’esperienza amministrativa si era occupata delle politiche sociali e di quelle scolastiche, dedicando tempo e passione alla comunità correzzanese. Alla famiglia di Giovanna, gli Amministratori e i dipendenti comunali formulano le più sentite condoglianze”. I rappresentanti dell’attuale giunta presenzieranno ai funerali, che si tengono lunedì 5 dicembre alle 11 nella chiesa San Desiderio di Correzzana.