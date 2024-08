Correzzana piange la storica maestra Grazia Rado

Correzzana perde la sua storica maestra Grazia Rado. L’insegnante 71enne si è spenta nel weekend, dopo aver trascorso oltre tre decenni alla scuola elementare Dante Alighieri.

Correzzana piange la storica maestra e il cordoglio del Comune

“L’Amministrazione Comunale esprime il proprio cordoglio per la scomparsa della maestra Grazia Rado, per tre decenni appassionata insegnante – hanno fatto sapere dal Comune -. Nel dicembre del 2019, giunta da poco alla pensione, aveva ricevuto l’omaggio del Consiglio Comunale come segno di gratitudine per il servizio prestato presso la scuola del paese “non solo insegnando ai bambini, ma educando e crescendo generazioni di cittadini di Correzzana, adulti di ieri, di oggi e di domani“. I funerali si sono tenuti lunedì pomeriggio 12 agosto nella chiesa parrocchiale di San Martino, a Biassono dove risiedeva.