Correzzana: la manutenzione del verde chiude via Principale

Da lunedì 22 aprile, e fino al termine dei lavori, il tratto di via Principale (S.P. 154) che dall’incrocio con via Stelvio a Correzzana conduce a Brugora e Montesiro sarà interdetto al traffico: per raggiungere Besana Brianza sarà necessario passare da Casatenovo.

Meteo permettendo, date la pioggia prevista anche per martedì, ma con la possibilità di inizio nel pomeriggio di lunedì.

Correzzana: la manutenzione del verde e la futura riasfaltura

L’interruzione è dovuta ai lavori, curati dalla Provincia di Monza e della Brianza , di potatura straordinaria e rimozione piante, propedeutici all’intervento di riasfaltatura del tracciato della S.P. 154 da Lesmo a Montesiro, previsto entro il mese di giugno.

Sul territorio di Correzzana, la riasfaltatura interesserà l’intera carreggiata dal confine con Lesmo fino alla rotonda (inclusa) di via Majorana, nonché dall’incrocio con via Stelvio fino al confine con Besana Brianza, oltre a un breve tratto particolarmente ammalorato a sud dell’incrocio con via King.