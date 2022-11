Coronavirus, il bollettino settimanale del 10 novembre: i numeri di Monza e Brianza e della Lombardia

Sono stati 3.227 i nuovi casi positivi al coronavirus in provincia di Monza e Brianza in una settimana (344.983 il totale da inizio emergenza), 540 quelli tra giovedì 10 novembre rispetto a mercoledì 9 novembre. Lo rivela il nuovo bollettino settimanale dei contagi, in linea con quanto stabilito e reso noto dal ministero della Salute.

Coronavirus, i numeri: 24 in terapia intensiva, 1.021 nei reparti

I casi in Lombardia sono stati 33.613. I ricoverati in terapia intensiva sono 24 (-3) e quelli con sintomi non in terapia intensiva sono 1.021 (-21). In Lombardia 165 i decessi per un totale di 43.353 persone morte da inizio emergenza per le conseguenze del covid (3.341 in provincia di Monza e Brianza, +13 in una settimana).

Coronavirus, i nuovi casi per provincia

I nuovi casi per provincia tra il 9 e il 10 novembre: Milano: 1.818 di cui 745 a Milano città; Bergamo: 466; Brescia: 672; Como: 285; Cremona: 209; Lecco: 180; Lodi: 122; Mantova: 270; Monza e Brianza: 540; Pavia: 302; Sondrio: 59; Varese: 522