Coronavirus, i dati del 27 agosto: i numeri di Monza e Brianza e della Lombardia (+14,1%)

Scende di oltre un punto percentuale il rapporto tra tamponi per Sars Cov2 e casi positivi in Lombardia: lo raccontano i dati del contagio registrati nella giornata di sabato 27 agosto. In cifre, si tratta di 2.973 nuovi positivi a fronte di 21.037 test, cioè il 14,1% a fronte del 15,4% di venerdì 26. Scende anche il numero di persone ricoverate nei reparti ospedalieri (-29 nelle strutture lombarde, quindi 686), mentre restano stabili le persone in terapia intensiva (22). Sono morte per le conseguenze del Covid altre 17 persone, che portano il totale regionale a 42.189.

Coronavirus: i dati per provincia in Lombardia

Il numero di nuovi contagi per Sars Cov2 provincia per provincia dice che a Milano sono stati segnalati 846 contagi, 288 a Bergamo 288 e 448 a Brescia 448, a Como 181, mentre Cremona 103 e a Lecco 113, a Lodi 70, a Mantova 141, a Monza e Brianza 228, a Pavia 181, a Sondrio 62 e a Varese 262.