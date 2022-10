Coronavirus, i dati del 15 ottobre: i numeri di Monza Brianza e della Lombardia (+20%)

Coronavirus, i contagi corrono: dal monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute sull’andamento del Covid-19, registrato un balzo dell’indice di trasmissibilità Rt (passato da 1,18 a 1,30, sopra il valore sogli dell’unità). L’incidenza dei casi di Covid 19 ha raggiunto il valore di 504 per 100mila abitanti rispetto a 441 di 7 giorni fa. Ma nelle due Province autonome di Trento e Bolzano è a 992,2 casi per 100mila abitanti e 916,9 casi per 100mila abitanti. In Veneto è 823,6, in Piemonte 772,9.

Coronavirus in Lombardia, 7.701 nuovi casi e 23 morti

Nelle ultime 24 ore (bollettino di sabato 115 ottobre) in Lombardia si sono registrati 7.701 casi di covid e 23 morti (42.769 da inizio pandemia). I tamponi processati sono 38.538 (indice di positività del 20%). Saliti a 16 (+1) i pazienti covid in terapia intensiva, +22 quelli ordinari 1.123. Gli attualmente positivi sono 94.368 (+6.276), mentre i dimessi/guariti sono 1.402.

Coronavirus nelle province lombarde: a Monza e in Brianza +685 contagi

I dati provinciali: nel territorio metropolitano di Milano i nuovi casi sono 2.106, a Brescia 943, a Varese 786), a Bergamo 695, a Monza e Brianza 685, a Como 592, a Pavia 381, a Lecco 335, a Mantova 281, a Sondrio 246, a Cremona 245 e infine +156 a Lodi.