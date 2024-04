Convivialità Festival a Monza: sport e incontri di inclusione e socialità

Lo Spazio Rosmini, a Monza, ospiterà la prima edizione del Convivialità festival: due giorni di sport, eventi e incontri all’insegna dell’inclusione e dei calici sociali (di vino e birra). Sabato 20 e domenica 21 aprile in via Rosmini 72 si potrà vedere (e partecipare) a eventi di sport integrato, ma non solo.

Convivialità Festival a Monza: il programma e gli organizzatori

L’evento, presentato al Binario 7 venerdì 12 aprile, è organizzato dalla cooperativa Novo Millennio, da Rete Tiki taka e Immaginabili Ri.Sorsi e si viluppo all’interno del progetto Prossimo Sport, promosso dal consorzio Farsi Prossimo. Il tutto finanziato da rete Riuse che gestisce la raccolta e il recupero degli abiti usati conferiti nei cassonetti gialli sparsi per le città. Partner del progetto anche Fondazione della Comunità di Monza e Brianza.

Due giorni (sabato 20 dalle 12 a mezzanotte e domenica 21 aprile dalle 9 alle 19), quattro differenti sezioni in cui si svilupperà il festival, a cui aderiranno realtà che operano in tre regioni e otto province.

Convivialità Festival a Monza: gli appuntamenti con lo sport

Occasione di incontro e motore pulsante del progetto è lo sport, declinato in maniera inclusiva e integrata. Sul campo del centro Rosmini si svolgerà domenica pomeriggio un triangolare di calcio tra le squadre costituite da giovani ospiti di comunità per minori non accompagnati (di cui una della cooperativa Novo Millennio e una di Farsi Prossimo), i Boca Boys del Filo di Arianna di Milano e una squadra della cooperativa San Luigi di Varese, oltre ad alcune formazioni in rappresentanza del campionato integrato della Rete Tiki Taka. Calcio ma anche bocce. Allo Spazio Rosmini, in occasione del Convivialità festival, farà tappa anche il campionato Amabilmente sbocciati e il campionato italiano atleti con disabilità intellettivo relazionali. E ancora dimostrazioni di pallavolo e rugby integrati.

Protagonista della due giorni anche la bicicletta. Sabato 20 aprile, alle 18.30, nella club house del rugby, si potrà assistere alla proiezione del documentario “Da Bologna a Roma”, il racconto degli oltre 300 chilometri percorsi nell’ottobre 2022 da un gruppo di ciclisti con disabilità, dal capoluogo emiliano alla capitale. Domenica 21 aprile, insieme a Fiab Monza in bici, si potrà partecipare alla biciclettata inclusiva (ritrovo alle 9 in piazza San Paolo), a cui parteciperanno anche alcuni dei ciclisti bolognesi.

Convivialità Festival a Monza: i calici di vino e birra (anche di Alma)

Sport, inclusione e convivialità grazie ai calici di vino e di birra che potranno essere assaggiati (per le degustazioni guidate occorre prenotarsi scrivendo a convivialita@novomillennio.it). Partecipano al festival diversi produttori, tra cui anche Alma birrificio di Monza, che presenteranno i loro progetti sociali. I protagonisti del festival si potranno poi raccontare in un dibattito in programma il 20 aprile dalle 15.3 alle 16.45, una tavola rotonda aperta a tutti per confrontarsi. Sabato sera, dalle 19.30 dj set Rudies on Barrio.

Convivialità Festival a Monza: «Mettere in connessione competenze e territori»

«L’obiettivo di questo festival è quello di influenzare in modo creativo, partecipativo e costruttivo le politiche sociali, anche attraverso momenti ludico, sportivo e ricreativi. La forza di questo progetto è la capacità di mettere in connessione competenze, esperienze e progettazioni di vari territori. Questo festival è il primo momento di sport consortile», hanno commentato Giovanni Vergani, coordinatore della Rete Tiki Taka e Matteo Lenelli, della cooperativa Novo Millennio.

«Questo evento unisce inclusione, sport e convivialità, occasioni per rendere la nostra città ancora più partecipata», hanno aggiunto gli assessori Egidio Riva (Welfare) e Viviana Guidetti (Sport) intervenuti alla presentazione.