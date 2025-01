Condannato per furti in appartamento da 10 anni era uccel di bosco: arrestato a Monza

Per dieci anni era riuscito a sottrarsi a una sentenza definitiva per reati contro il patrimonio e a una conseguente pena di 1 anno e 9 mesi. La Polizia di Stato di Monza l’ha pizzicato con altre tre persone, tutte di nazionalità serba come lui, a bordo di un’auto, un’Audi A4, durante un controllo stradale, nei giorni scorsi. Tra gli occupanti della vettura con targa serba, quaranta e cinquantenni, i poliziotti hanno individuato un 52enne, noto come autore di furti in appartamento e condannato con sentenza definitiva dal Tribunale di Ancona, nel 2015.

Un 52enne arrestato a Monza, la condanna per i furti in appartamento definitiva nel 2015

L’uomo è risultato destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancora, dovendo appunto scontare la pena per un cumulo di diverse condanne per reati contro il patrimonio. Avrebbe compiuto furti in abitazione tra il 2001 ed il 2003 in alcune province abruzzesi, nel 2015 la condanna è diventata definitiva. Tuttavia, il 52enne si era reso totalmente irreperibile in Italia, tanto da non essere mai stato controllato sul territorio nazionale da alcuna forza di Polizia. Al termine degli atti di rito è stato tradotto presso la casa circondariale di Monza per l’espiazione della pena detentiva comminata.