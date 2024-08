Condannato anche per guida in stato di ebbrezza a Monza: dopo sei anni finisce in carcere

Una condanna per guida in stato di ebbrezza, a Monza, e un’altra per un furto, commesso a Cantù. In entrambi i casi si parla del 2018. Trascorsi sei anni dai fatti, nel frattempo è arrivato il provvedimento dei giudici e la Polizia Ferroviaria di Gallarate ha tratto in arresto il responsabile, un cittadino ucraino, destinatario di ordini di carcerazione per i due reati.

Condannato per un furto e guida in stato di ebbrezza: il 47enne controllato su un treno

La “scoperta” è avvenuta nel corso di un controllo da parte di poliziotti impegnati negli ordinari servizi di scorta ai treni: l’uomo, un 47enne, viaggiava a bordo di un convoglio regionale sulla tratta Malpensa-Gallarate. Risultando destinatario dei due provvedimenti di condanna del tribunale brianzolo e di quello di Como è stato condotto in carcere a Busto Arsizio dove dovrà scontare complessivamente quasi un anno di reclusione e pagare una multa di 2.000 euro.