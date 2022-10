Concorso “La Pigotta alla Villa Reale di Monza”, il Levi c’è

L’istituto Primo Levi di Seregno, in collaborazione con il comitato provinciale di Monza e Brianza per l’Unicef, promuove per l’attuale anno scolastico il concorso “La Pigotta alla Villa Reale di Monza”.

La Pigotta è marchio registrato Unicef ed è la bambola di pezza ideata nel 1988 da Jo Garceau del comitato provinciale Unicef di Milano, diventata poi nel 1999 bambola ufficiale Unicef Italia.

La sua storia è ricca di iniziative e successi importanti che hanno contribuito a salvare – ad oggi – oltre un milione e mezzo di bambini nel mondo.

Concorso “La Pigotta alla Villa Reale di Monza”, perché il Levi

Il progetto è stato presentato nell’aula magna dell’istituto nella mattinata di giovedì 13 ottobre da Maria Luisa Sironi, presidente del comitato Unicef di Monza e Brianza, Maria Luisa Corbetta, segretaria comitato regionale Unicef, Francesco Mandarano, responsabile Unicef di Seregno, presente il dirigente scolastico Massimo Viganò, la docente di progettazione del sistema moda, Anna Della Torre.

“Per sviluppare e attuare il progetto “La Pigotta alla Villa Reale di Monza” – ha spiegato Maria Luisa Sironi – è di presentare proposte progettuali di abiti e nuove identità della “Pigotta”, simbolo dei progetti Unicef. Il concorso è rivolto agli studenti del Levi in quanto è l’unico ad avere l’indirizzo sistema moda, ma anche degli altri indirizzi, che potranno partecipare con piena autonomia espressiva all’iniziativa sia singolarmente che in gruppo, con un massimo di tre studenti per gruppo e appartenenti alla stessa classe. Solo il prossimo anno si darà attuazione alla realizzazione della pigotta da parte di volontari”.

Concorso “La Pigotta alla Villa Reale di Monza”, i progetti

Si parte dallo studio della Pigotta e del suo valore sociale e umanitario in linea con gli obiettivi Unicef attraverso un incontro tra le referenti Unicef Mb e gli studenti del Levi. Sulla base del tema proposto uguale per tutti ciascun studente dovrà declinare in modo personale il layout di base della Pigotta, fornito da Unicef. I progetti, elaborati su carta o computer, saranno presentati ad una commissione definita dalla scuola, con la presenza del presidente di Unicef Mb, che definirà finalisti e premi entro fine anno scolastico.