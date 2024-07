Concorezzo piange Cavenaghi, la titolare della storica scuola guida

La comunità concorezzese piange la perdita di Maria Luisa Cavenaghi scomparsa la scorsa settimana a 84 anni. Moglie del Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Edoardo Teruzzi, storico consigliere comunale in carica per 39 anni consecutivi, dal 1975 al 2014, e co titolare, insieme al marito dell’Autoscuola Concorezzese, in via Libertà, fondata nel 1965 e premiata dal comune come attività storica.

I funerali sono stati celebrati lo scorso venerdì 28 giugno nella chiesa parrocchiale e sono stati ufficiati dal Monsignor Vincenzo Di Mauro e dal parroco Don Angelo Puricelli e accompagnati all’organo da Agostino Bramati.

Concorezzo piange Cavenaghi e il ricordo del Cavalier Teruzzi

«Siamo stati sposati 58 anni praticamente tutta la vita – racconta il marito Edoardo Teruzzi -. Insieme abbiamo portato avanti la scuola guida ma lei era molto brava anche a dipingere e a scrivere poesie, anche se non le diffondeva molto. I quadri li realizzava per lei, senza mai organizzare esposizioni, se non per amici. Per tanti anni ha fatto parte anche del mondo del volontariato cittadino con l’associazione Sant’Eugenio».

Tanti i ricordi belli della vita insieme: «A partire dai viaggi – prosegue il cavalier Teruzzi -, abbiamo girato mezzo mondo. Anche se le cose più belle che abbiamo fatto sono i nostro 3 figli – Daniele, Stefano e Valeria – tutti bravi e che sia hanno regalato tante soddisfazioni. A lei piaceva Shakespeare, in particolare negli ultimi tempi ricordava questa frase: “La morte è un destino inevitabile per tutti, ma la vita di chi è amato continua a splendere attraverso i ricordi che lascia”, Grazie di cuore a chi ha partecipato alla cerimonia».