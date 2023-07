Concorezzo: la finta figlia deruba una coppia di anziani

Ancora una truffa messa a segno ai danni di persone anziane. L’ultimo caso a Concorezzo, in via Dante Alighieri, e anche questa volta la sfortunata protagonista è un‘anziana coppia. Verso le ore 12, come da copione, riceve una telefonata. A parlare è una voce femminile che si spaccia per la figlia, dice di essere in ospedale in fin di vita, di avere bisogno con urgenza di cure costosissime e di necessitare di tutto il denaro, e degli oggetti di valore che c’erano in casa proprio per poter garantire il costo delle cure. Di lì a poco, ha aggiunto la truffatrice, sarebbe arrivata un’infermiera dell’ospedale per ritirare il tutto.

Concorezzo: la finta figlia diventa finta infermiera

I poveretti, scossi e disperati per quell’improvvisa chiamata non ci pensano due volte: prendono il denaro che tenevano in casa, un migliaio di euro in contanti circa, più tutti gli oggetti d’oro posseduti dalla coppia: vecchi ricordi dal valore affettivo infinito. Poco dopo è arrivata la presunta “infermiera”, trafelata e di tutta fretta: “Presto, presto – deve aver detto – non c’è tempo da perdere…”. E tempo, infatti non ne ha perso. Ha ritirato il “pacchetto” che le sue vittime avevano preparato e così come è apparsa è sparita. Solo dopo un po’ i poveretti si sono resi conto dell’amara realtà e con la pena nel cuore non hanno potuto fare altro che chiamare i carabinieri.