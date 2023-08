Concorezzo installa il Calisthenics nel parco di via Zincone

Hanno preso il via i lavori per la posa del Calisthenics in via Zincone a Concorezzo. Entro fine estate sarà, infatti, disponibile una vera e propria area fitness gratuita e all’aperto. All’ombra degli alberi presenti nell’area verde, troveranno spazio quattro macchinari per fare attività fisica. Nel dettaglio, nelle prossime settimane, è prevista la posa di una leg press machine, di una struttura per l’esercizio a corpo libero, di una chest press/lat machine e di un attrezzo per hand bike con thai chi spinner. L’intervento ha previsto un investimento di circa 37mila euro (di cui 13.200 euro di fondi regionali) utilizzati per l’acquisto dell’attrezzatura e per i lavori di predisposizione della platea e della superficie antitrauma in capo al Comune.

Concorezzo installa il Calisthenics per favorire lo sport all’aperto

L’area fitness sarà completata anche con la posa di due panchine. “La nuova area fitness che a breve sarà disponibile in via Zincone, saprà dare una risposta concreta alle tante richieste da parte di ragazzi che ci sono arrivate in questo ambito– ha spiegato il sindaco Mauro Capitanio-. La nuova area fitness di via Zincone rappresenta solo l’ultimo degli interventi che stiamo realizzando in ambito sportivo. Voglio ricordare, infatti, la recente inaugurazione del campo da basket al parco Scaccabarozzi accessibile anche alla sera. Interventi che mirano a coinvolgere soprattutto una fascia giovane della popolazione in attività sane e all’aria aperta”.