Concorezzo adotta il piano per la nuova Rsa

Via libera della giunta di Concorezzo all’adozione del piano particolareggiato che interessa l’area attorno viale Kennedy. Un passo importante, che delinea lo sviluppo urbanistico della zona individuata dall’amministrazione per realizzare la nuova Residenza Sanitaria Assistenziale: «Siamo arrivati all’adozione, una fase cruciale perché, stando i tempi per le osservazioni e la successiva approvazione, a tutti gli effetti il piano entra in vigore – spiega il primo cittadino Mauro Capitanio -. Finalmente dopo che per oltre 20 anni si è cercato di ragionare sull’area sull’area senza mai arrivare a normare un piano, siamo ora arrivati alla fase in cui si delinea uno sviluppo urbanistico: con un’area destinata alla Rsa, una residenziale e quella che rimarrà a verde occuperà la stragrande maggioranza dell’ambito».

Concorezzo adotta il piano e preserva la metro

Il piano mette nero su bianco anche delle regole per come si dovrà procedere allo sviluppo dell’ambito che in tutto interessa una superficie complessiva di 98mila metri quadri. Oltre alla Rsa gli indirizzi prevedono lo sviluppo di un’area residenziale di dimensione ridotta e dal lato delle abitazioni già esistenti, il mantenimento a verde di gran parte dell’area e la riqualificazione e l’ampliamento delle fasce boscate esistenti: «Il principio che abbiamo voluto salvaguardare è quello che implica uno sviluppo coordinato – prosegue il primo cittadino -. Non potrà svilupparsi la parte residenziale se non si darà prima il via a quello socio assistenziale. Lo strumento è stato pensato per rendere concreta la realizzazione della Rsa. Non è stato un passaggio semplice perché prima è si è provveduto ad approvare il Pgt, poi firmato un accordo quadro con la provincia, realizzato un piano particolareggiato. Oggi questo capitolo urbanistico si chiude ed ora possiamo concentrarci sullo sviluppo dei servizi, capire qual’è la modalità di dialogo con il mercato e quali saranno gli strumenti per procedere con proposte concrete di sviluppo per poi arrivare alla progettazione». Il Piano Particolareggiato prevede inoltre una parziale salvaguardia delle aree per non precludere un possibile futuro arrivo della metropolitana: «Questo è un punto su cui poniamo molta attenzione – prosegue il sindaco -. In prossimità di questa area dovrebbe passare anche la metro leggera ed è sarebbe un punto importante anche in termini di accessibilità».

Concorezzo adotta il piano e i servizi della Rsa

Chiuso il discorso urbanistico ora si dovrà procedere con quello sulla progettazione dei servizi: « Ora possiamo continuare a sviluppare il discorso della Rsa sui lavori delle commissioni consiliari e con gli esperti – spiega l’assessore ai Servizi Sociali Walter Magni -. Il nostro obiettivo è di procedere in maniera più condivisa possibile»