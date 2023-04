Concluso il Ramadan a Cesano e Ponti attacca Meloni sulla protezione speciale degli immigrati

«La premier Meloni vuole eliminare la protezione speciale? Noi crediamo che l’Italia si debba distinguere dal resto dell’Europa per accoglienza e rispetto dei popoli migranti che scappano da zone di guerra e grave difficoltà e che portano lavoro, cultura e integrazione come è evidente questa sera qui a Cesano». Con queste parole il consigliere regionale ed ex sindaco della città, Gigi Ponti ha voluto commentare le parole del presidente del consiglio Giorgia Meloni in occasione della sua visita in Etiopia. Ponti ha preso parte all‘evento di fine ramadan, organizzato dalla comunità pakistana presso la sede dell’associazione Shaula all’interno dell’ex asilo di via Riccione.

Concluso il Ramadan e la festa conviviale

Per una sera e come succede ormai da anni, decine di fedeli dell’Islam con le loro famiglie e politici e concittadini provenienti da tutta la Brianza si sono radunati nel giardino dell’associazione che fa aggregazione per le famiglie di immigrati, grazie all‘impegno dei volontari italiani, senegalesi e pakistani. Un esperimento, quello dello Shaula che sta diventando punto di incontro e di riferimento per tantissimi nuclei familiari della zona della Snia di Cesano Maderno. Dopo i discorsi di rito i partecipanti hanno mangiato ai tavoli nel giardino e la serata si è conclusa con la preghiera islamica. Per il Comune di Cesano Maderno c’erano il sindaco Gianpiero Bocca e l’assessore alle Politiche sociali Cinzia Battaglia. Importante il contributo a microfono, prima della cena, di italiani convertiti all’Islam, tra i quali un 18enne di Seveso. Padrone di casa Edgardo Zilioli che da anni si impegna come volontario nell’accoglienza e nella integrazione culturale dei migranti.