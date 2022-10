Cominciata una manutenzione nell’area feste di via Monfalcone ad Albiate

Area feste di via Monfalcone: il Comune procede coi lavori di rifacimento della recinzione in legno. Opere di manutenzione «necessarie», così le qualifica il sindaco di Albiate, Giulio Redaelli, che, sul futuro di riqualificazione generale della struttura, rimanda tempi e prospettive alle disponibilità finanziarie ad oggi non nel cassetto. «Per ciò che riguarda l’area feste era necessario effettuare lavori di sistemazione della recinzione: passano gli anni e il legno si guasta anche perché esposto alle intemperie -spiega-. Il destino dell’area feste? Confermo che nel programma elettorale abbiamo previsto la riqualificazione, lavori che determinerebbero una sistemazione ex novo. Sono quelle cose che naturalmente vengono inserite in una programmazione, ma che poi devono avere il giusto ed adeguato supporto finanziario». Si è spesso parlato di apportare migliorie, al momento i lavori alla recinzione dovrebbero essere gli unici nel medio periodo. «Se non entrano oneri per l’edilizia e l’urbanistica, non fai più determinati investimenti -precisa il sindaco-, il progetto di riqualificazione rimane in stand by, non perché non si voglia fare, ma è legato alle movimentazioni di fondi. Il Covid ha lasciato uno strascico, la guerra e le bollette sono situazioni oggettive e le risorse di un Comune sono quelle che sono. Se non ci sono interventi dello Stato che diano la possibilità di attingere a fondi per pagare le bollette, tante belle idee si possono sì avere, ma vanno inevitabilmente procrastinate».

Area feste: rimane il nodo inerente la sicurezza

Rimangono, tuttavia, sempre per ciò che riguarda l’area feste, segnalazioni ben precise di cittadini che registrano frequentazioni alquanto sospette negli orari serali e notturni. Già più volte rimarcate sulla nostra testata, con l’estate non sono diminuite le voci di abbandono di rifiuti, vandalismi (anche alla staccionata in corso di sistemazione), bivacchi. Dal Comune in passato emerse la volontà di dotare l’area di un occhio elettronico e di un punto luce. Due questioni che, sollecitate anche da alcuni volontari albiatesi attivi nell’organizzazione delle feste animate dell’estate, sono anch’esse rimaste nel cassetto. Almeno sino ad oggi. Per l’area comunale, insomma, non resta che attendere tempi migliori. Da più punti di vista.